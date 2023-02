La zona di San Pietro di Scafati sta affrontando una preoccupante crescita dei furti in appartamento e di auto. Questa volta, i ladri hanno preso di mira un’altra abitazione nella zona, dimostrando una spietata determinazione nel perpetrare crimini all’interno delle case. Non solo hanno rubato soldi e oggetti d’oro, ma hanno anche preso armi che erano conservate in modo sicuro in una cassaforte. La cassaforte è sradicata dalla parete e portata via insieme ai malviventi, causando una grande preoccupazione per la sicurezza della zona.

I proprietari dell’abitazione colpita hanno denunciato l’episodio ai carabinieri della tenenza locale, ma questo non ha impedito che altre case venissero prese di mira dai ladri. La notte e l’assenza dei proprietari hanno reso facile per i ladri intrufolarsi all’interno delle abitazioni, rovistare ovunque e cercare oggetti di valore. Questa situazione rappresenta un grande pericolo per la comunità, poiché le armi rubate potrebbero finire in mani pericolose e causare ulteriori danni.

E’ importante che le autorità competenti prendano provvedimenti per fermare questa ondata di criminalità e garantire la sicurezza della zona. La comunità di San Pietro di Scafati ha il diritto di vivere in pace e sicurezza, senza dover temere per la propria incolumità e la protezione dei propri beni. I cittadini devono essere informati su come prevenire i furti e proteggere le loro case, mentre le forze dell’ordine devono intensificare i controlli e le indagini per prendere i responsabili e porre fine a questo problema.

In conclusione, il recente aumento dei furti in appartamento e di auto a San Pietro di Scafati è una questione seria che richiede un’azione immediata da parte delle autorità competenti e della comunità stessa. Solo lavorando insieme, si può garantire un futuro più sicuro per tutti.