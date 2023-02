Questa mattina si è verificato un incendio in un’abitazione di Volturara Irpina che ha messo in serio pericolo i tre componenti della famiglia che la abitavano. L’incendio, probabilmente causato dal malfunzionamento di una stufetta elettrica, ha richiesto l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco per essere domato. In particolare, una anziana di 78 anni con problemi di deambulazione tratta in salvo grazie all’intervento dei carabinieri della locale stazione, insieme a personale volontario della “Misericordia”. Fortunatamente l’anziana non ha riportato gravi ustioni, ma l’episodio ha fatto emergere la necessità di prestare attenzione all’uso di strumenti elettrici per il riscaldamento durante i mesi invernali.

L’episodio di Volturara Irpina è solo l’ultimo di una serie di incidenti domestici legati al riscaldamento invernale. È importante ricordare che l’uso di stufe elettriche, camini e caldaie a gas può rappresentare un rischio per la sicurezza delle persone, se non utilizzati correttamente. È quindi necessario prestare attenzione alla manutenzione degli impianti di riscaldamento, alle istruzioni per l’uso dei vari strumenti elettrici, e assicurarsi che ci sia una corretta ventilazione all’interno delle stanze.