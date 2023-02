Negli ultimi mesi, almeno 16 automobilisti residenti nella provincia veneta e in altre parti d’Italia si sono scoperti vittime di una truffa organizzata da un gruppo di 14 persone residenti nella zona di Napoli. Gli organizzatori del raggiro si sono presentati al telefono come agenti assicurativi, proponendo polizze a copertura della responsabilità civile per sinistri automobilistici a prezzi vantaggiosi, richiedendo il versamento di somme comprese tra i 400 e i 600 euro su un conto corrente online.

I truffatori hanno sempre inviato ai loro clienti un’attestazione dell’avvenuto versamento, ma nel caso di un controllo da parte delle autorità, si è rivelata contraffatta. Un automobilista, dopo aver ricevuto una tale attestazione, ha denunciato il fatto ai carabinieri, dando il via all’indagine che ha portato all’individuazione dei presunti autori delle truffe, consumate tra la fine del 2021 e pochi giorni fa.

Questa truffa mette in evidenza la crescente preoccupazione per il fenomeno delle truffe online. Le persone sono sempre più propense a utilizzare i servizi offerti dal mondo digitale, ma spesso non sono consapevoli dei rischi che comporta. Le truffe online possono causare gravi danni, non solo finanziari, ma anche per la reputazione delle vittime.

È importante che le persone imparino a proteggere la propria privacy e a riconoscere i segnali di una possibile truffa. I criminali spesso si presentano come rappresentanti di aziende affidabili o di organizzazioni governative, utilizzando tecniche di ingegneria sociale per convincere le vittime a fornire informazioni personali o ad effettuare pagamenti.