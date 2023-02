La Doria, azienda leader nel settore conserviero, ha approvato un piano investimenti per il 2023 pari a 38 milioni di euro. La cifra si aggiunge agli oltre 160 milioni investiti dall’azienda nel quinquennio 2018-2022. Il piano investimenti interesserà tre direttrici principali lungo le quali saranno infatti sviluppati specifici interventi: capacità produttiva, impatto ambientale, digital transformation. “Siamo molto contenti di poter annunciare questo nuovo importante piano di investimenti, che traduce in azioni concrete i principi rappresentativi della nostra azienda” ha detto il ceo del Gruppo La Doria Antonio Ferraioli.

“Oltre agli interventi che ci permetteranno di aumentare la capacità produttiva e rendere ancora più innovativi ed efficienti aspetti legati alla produzione, siamo particolarmente orgogliosi di poter ampliare ulteriormente i nostri progetti in ambito Esg, confermando così il nostro impegno nella transizione energetica che ha sempre fatto parte del dna de La Doria, un’azienda orientata alla sostenibilità ambientale, efficienza produttiva e innovazione tecnologica.” In particolare di fronte ad un importante trend di crescita registrato negli ultimi anni da parte del mercato dei legumi, l’azienda ha deciso di rispondere investendo nell’installazione nell’impianto di Sarno (Sa) di una nuova linea di produzione di legumi lessati in scatola. Quello dei legumi per il Gruppo La Doria rappresenta un comparto in costante crescita, basti pensare che nel 2022 l’azienda ha registrato un netto +9% rispetto alla produzione dell’anno precedente.