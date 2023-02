Un giorno importante per la città di Castel Volturno, in Campania. Cinque anni dopo la posa della prima pietra, l’ampliamento della clinica Pineta Grande sarà inaugurato e prenderà il nome di Pineta Grande Hospital. Questo cambiamento sarà significativo per la struttura sanitaria, che si rivolgerà sempre più all’eccellenza e alla massima attenzione nella cura dei pazienti. Il Pineta Grande Hospital diventerà uno dei più grandi ospedali non solo della Campania e del sud Italia, ma dell’intera nazione con 264 posti letto e 1000 operatori sanitari in più. Nonostante sia una struttura sanitaria con proprietà privata, tutte le degenze e gli interventi ambulatoriali saranno interamente convenzionati con il sistema sanitario nazionale e avranno un costo finanziario inferiore del 40% rispetto a un servizio interamente pubblico.

Ad oggi, il Pineta Grande Hospital è il primo centro per nascite della provincia di Caserta, il primo a Caserta per la terapia intensiva neonatale e uno dei primi in Italia per ortopedia, chirurgia e terapia contro l’obesità. Inoltre, è l’ospedale accreditato presso la base NATO in Campania per la cura dei militari e anche i giocatori del Calcio Napoli sono presi in carico qui quando necessario.