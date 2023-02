Nella notte a San Valentino Torio un episodio di violenza che ha visto protagonista un 42enne di origini nordafricane. L’uomo è finito raggiunto da tre persone, pestato e poi investito. Le forze dell’ordine sono impegnate in indagini serrate per individuare gli aggressori. Inoltre, nella stessa notte sono stati registrati altri episodi di aggressione ai danni di giovani extracomunitari. A darne notizia è Il Mattino. Il 42enne è trasportato in ospedale in condizioni disperate e si trova attualmente in rianimazione.

Il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha lanciato l’allarme e ha chiesto al governo di fornire più uomini e mezzi per il controllo e la sicurezza del territorio. Il sindaco ha condannato l’episodio di violenza e ha invitato chiunque sappia qualcosa in merito a testimoniare presso le autorità competenti. Inoltre, ha sottolineato che la sicurezza pubblica è prima di tutto una responsabilità del Ministero degli Interni e che gli organici delle forze dell’ordine sono attualmente sotto pressione e non riescono a garantire un controllo adeguato del territorio durante la notte.