Ormai Instagram non perde mai occasione per sorpassare gli altri social network.

Da qualche giorno è disponibile una nuova simpatica funzione, le Instagram Notes, che ai più nostalgici ricorderà un po’ il vecchio stato di MSN. La funzione consente agli utenti di pubblicare una nota che resta visibile per 24 ore sulla propria immagine del profilo nella sezione DM. Il messaggio può contenere un massimo di 60 caratteri, in cui ovviamente possono essere incluse le emoji.

Da alcuni è stato paragonato allo stato Whatsapp, ma qui la differenza è che facendo tap sul messaggio si può rispondere all’altro utente. Infatti, lo scopo è quello di favorire la comunicazione tramite i DM di Instagram.

Dalle frasi dei film a quelli delle canzoni preferite, al semplice “Ma che è sta roba?” gli utenti si sono sbizzarriti ad utilizzare la nuova funzione di Instagram, social per l’eccellenza di cui le giovani generazioni non possono fare più a meno.

Ciononostante, per quanto mantenere vivo l’interesse degli utenti,magari aggiungendo un pò di pepe ,sia necessario, possiamo affermare che si tratti di una funzione di cui avremmo fatto tranquillamente a meno.