I lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato o intermittente potranno accreditare il bonus 150 euro già a partire dal 22 febbraio. Questa categoria di lavoratori ha dovuto attendere più a lungo rispetto ai dipendenti, in quanto l’INPS ha dovuto verificare la presenza di almeno un mese di accredito per poter erogare il bonus. Gli autonomi senza partita IVA e i venditori a domicilio che hanno fatto domanda per il bonus potranno verificare se hanno diritto all’accredito a partire dal 1° marzo 2023. Questa categoria di lavoratori ha dovuto attendere più di tutti, in quanto l’INPS ha dovuto verificare la presenza di tutti i requisiti previsti dal decreto Aiuti ter.

I lavoratori dello spettacolo che hanno fatto domanda per il bonus potranno verificare se hanno diritto all’accredito a partire dal 1° marzo 2023. Anche per questa categoria di lavoratori, l’INPS ha dovuto verificare la presenza di tutti i requisiti previsti dal decreto Aiuti ter. In ogni caso, per tutte le categorie di lavoratori che non hanno ancora ricevuto l’accredito previsto, sarà possibile fare richiesta di riesame della domanda già fatta, in caso di non accettazione.

In conclusione, i pagamenti del bonus da 150 euro previsto dal decreto Aiuti ter per il mese di febbraio 2023 interesseranno una vasta platea di lavoratori e disoccupati, con diverse tempistiche per categoria. L’accredito avverrà automaticamente tramite bonifico sul conto corrente di tutti coloro che hanno diritto e sarà possibile fare richiesta di riesame della domanda già fatta, in caso di non accettazione.