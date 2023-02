L’Inps, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ha annunciato l’assunzione di 4.300 nuovi dipendenti. Si tratta di una delle più massicce assunzioni nella Pubblica Amministrazione degli ultimi tempi. La notizia è data dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico, che ha parlato dell’importanza di rinnovare l’organico dell’Istituto. L’Inps è l’ente che si occupa della gestione delle prestazioni previdenziali e assistenziali dei lavoratori italiani. Il suo ruolo è quindi fondamentale per la tutela dei diritti dei lavoratori e delle loro famiglie. Tuttavia, l’età media dei dipendenti dell’Inps è elevata, come evidenziato dal segretario della Flp, Marco Carlomagno, che ha parlato di un’età media di 58 anni. Questo dato conferma un problema che riguarda l’intera Pubblica Amministrazione italiana, dove l’età media dei dipendenti è tra le più alte d’Europa, con conseguenze negative sulla capacità di innovazione e di efficacia dei servizi pubblici.

L’assunzione di 4.300 nuovi dipendenti rappresenta quindi un’opportunità importante per rinnovare l’organico dell’Inps e della Pubblica Amministrazione in generale. Come sottolineato dal presidente Tridico, questi nuovi dipendenti saranno giovani e contribuiranno a ridurre l’età media dei dipendenti dell’Inps. In questo modo, l’Istituto potrà contare su una forza lavoro più dinamica e innovativa, in grado di rispondere alle esigenze della società attuale.

Tuttavia, non basta solo assumere nuovi dipendenti: è necessario anche garantire loro formazione, supporto e sviluppo professionale. Solo in questo modo sarà possibile valorizzare al massimo le loro competenze e garantire una gestione efficiente dei servizi pubblici.