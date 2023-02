Nella notte un inferno di fuoco ha colpito il comune di Torella dei Lombardi, in Alta Irpinia. Decine di pallet in legno sono andati in fiamme nel piazzale di un’azienda del posto, creando un grande pericolo per la struttura circostante. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta tempestivamente sul posto per spegnere le fiamme. Grazie all’intervento degli esperti caschi rossi, il rogo è stato circoscritto e domato, evitando che si propagasse alla struttura limitrofa.

L’operazione di spegnimento ha richiesto molta abilità e impegno da parte dei pompieri, che hanno lavorato con non poche difficoltà per avere ragione delle fiamme e scongiurare il rischio di ulteriori danni. L’incendio di cumuli di pallet in legno rappresenta un problema molto comune in molte zone industriali. Questi cumuli possono infatti prendere fuoco facilmente a causa della loro natura altamente infiammabile, causando danni significativi all’ambiente e alla proprietà circostante.