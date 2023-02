Secondo i consumi energetici dell’anno appena passato, le famiglie italiane hanno pagato in media 1.434 euro per la bolletta elettrica, vale a dire il 108% in più rispetto al 2021, e 1.459 euro per il gas (+57%). Questo aumento significativo dei costi energetici ha avuto un impatto negativo su molte famiglie, che già affrontano sfide economiche a causa della pandemia di COVID-19 e di altri fattori. Il governo italiano sta cercando di attuare misure per aiutare le famiglie a gestire questi costi crescenti, come ad esempio incentivi per l’efficienza energetica e programmi per aiutare le famiglie a risparmiare sulla bolletta energetica.

Tuttavia, molte famiglie ancora affrontano difficoltà nell’affrontare questi costi elevati e chiedono ulteriori sforzi da parte del governo per aiutarle a risparmiare sulla bolletta energetica.