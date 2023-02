Nella notte un grave incidente stradale ha sconvolto Volla, in provincia di Napoli. L’incidente si è verificato intorno alle ore 2:00 del mattino all’altezza del km 28+200 della Circumvallazione esterna, quando un’auto guidata da un giovane di 26 anni si è scontrata con uno scooter su cui viaggiava un uomo di 46 anni. Le cause del violento impatto sono ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della tenenza di Cercola, intervenuti sul luogo dell’incidente. I primi soccorsi sono prestati dai sanitari del 118, che hanno trasportato il 46enne all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore in codice giallo, a causa di ferite alla testa e all’addome riportate durante lo scontro.

I veicoli coinvolti nell’incidente sono sequestrati per ulteriori indagini da parte delle autorità competenti. L’obiettivo è di determinare la dinamica dell’incidente e capire se vi siano eventuali responsabilità da parte dei conducenti.