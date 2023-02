Il 17 febbraio scorso, Laura Amato, un’operatrice socio-sanitaria di Catania, ha organizzato una festa per il suo compleanno a Milano insieme ad amici e colleghi della clinica Macedonio Melloni, dove lavorava da cinque anni. Tuttavia, durante il tragitto di ritorno a casa, è coinvolta in un grave incidente stradale che ha portato alla sua morte, insieme a quella di una sua amica di 59 anni. Laura Amato era descritta come un’operatrice sanitaria impeccabile e professionale, con una vasta esperienza in sala operatoria e parto. La notizia della sua scomparsa ha scosso non solo i suoi colleghi e amici, ma anche la comunità medica milanese.

Michele Antonio Vignali, responsabile della Chirurgia endoscopica ginecologica presso la clinica Macedonio Melloni, ha descritto Amato come una “persona che tutti vorrebbero avere al proprio fianco”. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto nella vita di coloro che l’hanno conosciuta e lavorato con lei.

L’incidente stradale che ha portato alla morte di Laura Amato e della sua amica è un tragico promemoria dell’importanza della sicurezza stradale. Anche il più breve tragitto può comportare rischi, e le conseguenze di un incidente possono essere devastanti per le famiglie e gli amici dei coinvolti.