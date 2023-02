L’incidente che ha portato alla tragica perdita di Mattia Borghese ha scioccato la comunità di Fuorigrotta e oltre. Il giovane che aveva ancora tutta la vita davanti, aveva molte speranze e sogni, ma tutto questo gli è strappato in un istante a causa di un tragico incidente stradale. La perdita di un giovane così pieno di vita e di speranze è sempre un colpo durissimo per la famiglia, gli amici e la comunità tutta. Mattia lascia un vuoto incolmabile nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato. Questo tragico incidente sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e della necessità di promuovere una cultura della sicurezza sulla strada. È importante che tutti noi, automobilisti, motociclisti e pedoni, siamo consapevoli delle nostre responsabilità e che rispettiamo le regole del codice della strada per evitare incidenti come questo.

La famiglia e gli amici di Mattia hanno il diritto di ricevere giustizia e di scoprire cosa abbia causato l’incidente. È importante che la polizia municipale continui le indagini per determinare le circostanze che hanno portato alla tragedia e per garantire che i responsabili siano portati alla giustizia. Si indaga per capire se il ragazzo si sia visto costretto a frenare improvvisamente per un’auto che stava facendo inversione così come avrebbero riferito alcuni testimoni.