Ieri, a Pollena Trocchia, si è verificata una situazione di grande paura a causa di un incendio divampato nel reparto Oncologia dell’ospedale Apicella. L’incendio si è sviluppato al terzo piano del nosocomio nella mattinata ed è riportato da TeleClubItalia. Secondo quanto appreso, l’incendio sarebbe causato da un guasto elettrico che ha innescato le fiamme. Fortunatamente, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ponticelli e Napoli Centrale sono intervenuti prontamente per domare il rogo, utilizzando un’autoscala e un carro “autoprotettori”. Per motivi di sicurezza, i pazienti ricoverati nell’ospedale sono immediatamente evacuati. Tuttavia, non ci sono vittime o feriti, il che rappresenta un enorme sollievo per tutti i presenti in quel momento.

L’incendio a Pollena Trocchia è un evento pericoloso che ha evidenziato ancora una volta l’importanza di avere un piano di emergenza e di intervento ben strutturato in caso di situazioni di questo tipo. Grazie all’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, si è evitato un possibile disastro e ci auguriamo che l’ospedale possa tornare presto alla normalità e continuare a fornire cure importanti alla comunità locale.