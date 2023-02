Due uomini raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a seguito dell’incendio di un furgone ristorante adibito alla vendita di panini, di proprietà di un esercente rivale. La vicenda è avvenuta a Battipaglia, in provincia di Salerno, e i due indagati sono stati accusati dei reati di danneggiamento e incendio. L’ordinanza è stata emessa dal gip di Salerno su richiesta della Procura salernitana ed eseguita dai Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Battipaglia.

Secondo le indagini, i due uomini avrebbero dato fuoco al furgone ristorante del loro concorrente per eliminare la concorrenza sul territorio. L’episodio ha provocato gravi danni all’attività commerciale della vittima, che è stata costretta a sospendere la sua attività. L’incendio ha inoltre provocato preoccupazioni per la sicurezza pubblica, in quanto il furgone ristorante si trovava vicino ad altre attività commerciali e a un’area residenziale.

L’azione della magistratura e delle forze dell’ordine dimostra l’impegno delle autorità nel contrastare il crimine e proteggere la sicurezza pubblica. La Procura salernitana ha dichiarato che il suo obiettivo è quello di punire i responsabili di quest’azione criminale e di prevenire futuri atti di violenza e vandalismo.