Gli agenti del commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza Madonna del Lauro a Meta di Sorrento un’auto con a bordo tre persone il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento terminato in corso Italia a Piano di Sorrento dove i tre sono raggiunti e bloccati. I poliziotti li hanno controllati rinvenendo nel veicolo una chiave adulterina, una valigia con alcuni indumenti e i documenti di un’altra autovettura, risultata rubata poco prima in corso Garibaldi a Castellammare, di cui non hanno saputo giustificare la provenienza.

S.D.R., A.D.L, stabiesi di 24 e 37 anni, e P.D.M., 20enne di Vico Equense, tutti con precedenti di polizia, sono arrestati per ricettazione; il 24enne è stato, altresì, denunciato per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio. Infine, la valigia è restituita al proprietario, mentre l’auto su cui viaggiavano è sequestrata.