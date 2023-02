L’episodio di violenza avvenuto ad Ischia alla fine dell’estate ha portato alla denuncia di otto giovani per concorso in percosse e lesioni aggravate. La vittima, un 26enne napoletano, stava trascorrendo una serata all’interno di una discoteca quando ha avuto una discussione per futili motivi con gli aggressori, tutti residenti tra Casamicciola e Lacco Ameno e di età compresa tra i 20 ed i 24 anni. La vittima è finita poi seguita e picchiata all’uscita del locale, riportando gravi ferite come la frattura del naso e di alcune costole. La denuncia è presentata dalla vittima in ospedale a Napoli, dove ha ricevuto cure e una prognosi di 30 giorni per la guarigione. I carabinieri, grazie all’aiuto di testimoni e alla visione delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, sono riusciti a identificare gli autori del pestaggio e a denunciarli per le loro azioni violente.

Questo episodio è un chiaro esempio della necessità di maggiore sicurezza e controllo nelle aree pubbliche, soprattutto durante le ore notturne. La violenza non dovrebbe mai essere considerata una soluzione ai conflitti o alle divergenze, e il comportamento violento deve essere severamente punito per garantire la sicurezza e la pace per tutti.

Inoltre, questo episodio evidenzia la necessità di un maggiore supporto psicologico per le vittime di violenza e di una maggiore sensibilizzazione alla prevenzione della violenza, attraverso programmi di educazione e sensibilizzazione in scuole e comunità. È importante che le istituzioni e la società nel suo complesso lavorino insieme per ridurre la violenza e promuovere una cultura di pace e rispetto.