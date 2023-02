Un esempio di come l’azione della Polizia Locale possa avere un impatto significativo nella lotta contro la criminalità. Nel caso specifico, gli agenti della Unità Operativa Chiaia e del Reparto Investigativo Centrale hanno fermato un uomo che stava guidando uno scooter senza casco. Durante il controllo, hanno scoperto che l’uomo era il componente di un’associazione criminale nota per aver commesso numerosi reati di truffa ai danni di anziani.

La scoperta di questi reati ha portato alla collaborazione tra la Polizia Locale e l’autorità giudiziaria competente, con l’esecuzione di un mandato di perquisizione che ha interessato sette immobili tra Chiaia e la Sanità, tutte strutture in uso all’uomo o a lui riconducibili, tra cui anche diverse attività ricettive. Grazie alle operazioni che hanno coinvolto oltre 30 agenti della Municipale, sono raccolti ulteriori elementi probatori a carico dell’indagato.

Questa vicenda dimostra come la Polizia Locale sia impegnata nella lotta contro la criminalità, collaborando con le autorità competenti per individuare e perseguire coloro che commettono reati. Inoltre, evidenzia come anche le infrazioni al codice della strada possano portare alla scoperta di reati più gravi e come la cooperazione tra le diverse forze dell’ordine sia fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini.