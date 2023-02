Tentata fuga da parte di due uomini, sorpresi dalla polizia durante un servizio di contrasto ai reati predatori. I due soggetti, a bordo di uno scooter e con il passamontagna in viso, hanno tentato di fuggire quando hanno notato la presenza degli agenti. I fatti durante un servizio di contrasto ai reati predatori, si trovavano nei pressi di corso Umberto a Napoli, all’angolo con via Arnaldo Cantani. Nella fuga il conducente ha anche estratto un’arma, che però gli è caduta a terra, facendo sganciare il caricatore. Dopo una colluttazione, uno dei due, M. G. di 21 anni, è finito bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il passamontagna e il caricatore sono sequestrati. L’altro uomo, invece, è riuscito a dileguarsi.

Questo episodio dimostra ancora una volta l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nel contrastare i reati e mantenere la sicurezza pubblica. È inoltre un monito contro l’utilizzo di passamontagna o altri strumenti di occultamento del volto, in quanto possono essere associati ad attività criminali o a intenti malvagi. La polizia ha svolto un’azione tempestiva e coraggiosa, dimostrando di essere in grado di rispondere prontamente alle situazioni di emergenza e di pericolo per la collettività.