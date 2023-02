Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, su disposizione della centrale operativa, hanno effettuato un intervento presso un albergo di corso Novara a Napoli. Durante il controllo di un uomo che alloggiava presso la struttura, gli operatori hanno notato una scatola di scarpe semichiusa da cui sbucava una coda nera. Dopo aver aperto la scatola, gli agenti hanno scoperto che al suo interno si trovava una scimmia, un animale selvatico che non può essere detenuto senza le dovute autorizzazioni. I poliziotti hanno immediatamente sequestrato l’animale e l’hanno affidato ai sanitari dell’Ospedale Veterinario Frullone per le cure necessarie.

Il proprietario dell’animale, un 42enne tunisino, è denunciato per detenzione di mammiferi selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica. La detenzione di animali selvatici senza autorizzazione è un reato che comporta sanzioni penali e amministrative, in quanto può rappresentare un rischio per la salute e la sicurezza delle persone, oltre che per il benessere degli stessi animali.

Si tratta di un episodio che richiama l’attenzione sull’importanza del rispetto delle leggi in materia di tutela degli animali selvatici e della biodiversità. La detenzione di animali selvatici, soprattutto in spazi ristretti e inadatti alle loro esigenze, può comportare gravi conseguenze per la loro salute e per quella delle persone. È quindi necessario che le autorità siano sempre pronte a intervenire per garantire il rispetto delle leggi e la tutela della biodiversità.