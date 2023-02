L’assessore all’Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, ha lanciato un allarme riguardo le nuove regole di dimensionamento scolastico, che potrebbero avere un impatto negativo sulla regione. Fortini ha affermato che circa 150 istituti scolastici in Campania potrebbero rischiare la chiusura o subire cambiamenti, e che le nuove regole potrebbero ridurre drasticamente il personale Ata, i dirigenti scolastici, gli assistenti amministrativi e persino i docenti. Inoltre, la politica potrebbe colpire direttamente le famiglie degli studenti, privandole di sicurezze.

L’assessore ha sottolineato che la priorita’ e’ lavorare per il bene della comunita’ intera, invece di concentrarsi su dimensionamento e accorpamenti delle scuole. Anche il presidente dell’Anci Campania, Carlo Marino, sindaco di Caserta, ha partecipato alla manifestazione in difesa della scuola e ha dichiarato che la scuola e’ un tema centrale per la regione e che la sua salvaguardia significa tutelare non solo i posti di lavoro, ma anche le competenze, attraverso una riorganizzazione dei servizi e dell’edilizia scolastica.

Infine, i sindaci campani si sono riuniti e continueranno a farlo nelle prossime settimane per contrastare l’articolo della Finanziaria che non condividono e per presentare proposte per rendere la scuola una priorità per la regione.