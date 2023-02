L’Italia sta attualmente affrontando un periodo di siccità a causa della stabilità del tempo e dell’assenza di piogge. Le previsioni per questo inizio di settimana confermano questa tendenza, con il vasto campo di alta pressione a matrice sub-tropicale che si espande sull’Italia e porta tempo stabile e soleggiato al centro-sud del paese. Al nord, invece, le nebbie a tratti persistenti durante il giorno sono una costante.

Il caldo anomalo e l’assenza di precipitazioni stanno accentuando la siccità già grave e stanno colpendo in particolare le regioni del Nord. La stagione nevosa si mantiene al di sotto della media, soprattutto al Nord-Ovest, il che rende ancora più urgente la necessità di nevicate copiose e temperature in linea o inferiori ai valori medi nei prossimi 2-3 mesi per allontanare lo spettro della siccità anche in questo 2023.

In questo contesto, le temperature torneranno a valori sopra la media del periodo, con picchi di 16-17°C al Sud e sulle vallate alpine, 13-14°C al Centro e 12°C o meno sul resto del Nord.

In sintesi, le previsioni per questo inizio di settimana confermano una tendenza di stabilità del tempo e di siccità, con temperature al di sopra della media e nebbie persistenti al nord. La speranza è che la stagione nevosa possa migliorare e che nevicate copiose possano allontanare lo spettro della siccità.