Il Vesuvio, uno dei vulcani più famosi al mondo, sta tornando a imbiancarsi a causa delle recenti precipitazioni e del calo delle temperature. La pioggerellina che ha colpito la zona questa mattina ha prodotto la prima neve su larga parte del vulcano, che già ne presentava copiose quantità fino a pochi giorni fa. Attualmente, il Vesuvio è in parte nascosto da una fitta foschia che lo rende difficile da vedere. Tuttavia, si prevede che il cielo rimarrà coperto per tutta la giornata, con il rischio di altre precipitazioni, anche se di lieve entità. In serata e nella notte le temperature si abbasseranno ancora e complice la pioggia potrebbe esserci lieve neve anche a quote più basse.

La vista della neve sul Vesuvio è sempre uno spettacolo affascinante per turisti e residenti della zona. Tuttavia, è importante notare che la presenza di neve su un vulcano attivo rappresenta anche un potenziale pericolo, poiché può provocare frane e valanghe.