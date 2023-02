E’ noto come Mr Pella Pazzo, un tik-toker originario di Casalnuovo con un passato in chiaroscuro essendo finito implicato per vicende giudiziarie. Ora grazie alle numerose visualizzazioni che ottiene sulla piattaforma social Tik Tok , Lorenzo Della Femine riesce ad accumulare mensilmente dei guadagni che vanno dai 10 ai 15 mila euro mensili grazie ai quali è riuscito ad aprire anche uno store di prodotti di elettronica. Nonostante gli elevati guadagni ed il lusso, che non manca mai di sfoggiare nei suoi video su Tik Tok, come l’andare in giro in Ferrari, l’ormai celebre tik-toker continua a vivere in un alloggio delle case popolari di Casalnuovo, occupandolo abusivamente, la cui cosa ha scatenato l’ira e lo sdegno di numerosi suoi concittadini che si sono appellati al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che è intervenuto con il giornalista Pino Grazioli che da tempo segue le vicende di Mr Pella Pazzo.

“Da tempo continuiamo a ricevere segnalazioni e lamentele su questo soggetto che nonostante il lusso sfrenato continua a vivere in una casa popolare levando di fatto questo diritto a qualche famiglia davvero bisognosa. Grazie anche al lavoro investigativo di Grazioli e alle segnalazioni dei cittadini siamo riusciti a ricostruire le attività legate a Mr Pella Pazzo ed abbiamo allertato il sindaco di Casalnuovo che ci ha comunicato di aver diffidato il soggetto che occupa abusivamente l’immobile. Ora ci aspettiamo che in tempi brevi arrivi lo sgombero dalle case popolari che devono essere assegnate, lo ribadiamo, a chi ne ha pienamente diritto.”- ha dichiarato Borrelli.