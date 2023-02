Il governo italiano ha recentemente introdotto il nuovo Bonus Vacanze INPS, un’agevolazione che prevede il rilascio di un contributo economico massimo di 1400€ per viaggiare nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2023. Il bonus è destinato ai pensionati con disabilità a carico della gestione dipendenti pubblici INPS, ai contribuenti che hanno aderito alla gestione separata delle prestazioni creditizie e sociali e ai cittadini a carico della gestione postale. Inoltre, il bonus può essere richiesto anche dai caregiver che prestano assistenza al pensionato con disabilità.

Per accedere al bonus è necessario avere SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi, e la richiesta deve essere presentata entro il 1° novembre 2023 sul sito dell’INPS. La graduatoria dei beneficiari sarà stilata in base alla gravità della disabilità e all’ISEE, che deve essere inferiore a 72.000€. Le famiglie con ISEE entro gli 8.000€ hanno diritto al bonus massimo da 1400€.

È importante sottolineare che il bonus vacanze INPS è sottoposto a graduatoria e che i tempi per ottenerlo potrebbero essere lunghi. In ogni caso, questa agevolazione rappresenta un importante aiuto per le famiglie in difficoltà economica, che potranno così concedersi una pausa di svago e relax senza preoccupazioni.