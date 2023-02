Un pullman che da Poggiomarino, Striano e Terzigno porta fino all’Asl di Nola, per le visite gratuite e tutti gli esami che possono prevenire il tumore al seno. L’iniziativa è dell’associazione Liberamente, in collaborazione con l’Asl Napoli 3 Sud e Gerli sociale e riguarda tutte le donne tra i 45 e 69 anni, residenti in uno dei tre Comuni, che non hanno effettuato una mammografia negli ultimi due anni. Basterà telefonare al numero 3385711046 per prenotare: il pullman “rosa” porterà gratuitamente le donne interessate direttamente negli ambulatori dell’Asl a Nola, il venerdì pomeriggio.

“Nello spirito del volontariato autentico, offriamo un servizio che può essere molto utile a tutte le donne che non possono sportarsi con mezzi propri fino a Nola, dando loro la possibilità di sottoporsi a visite importantissime per la prevenzione di neoplasie”, dichiarano Umberto D’Avino e Sandro Iorio, presidente e componente dell’associazione Liberamente, che aggiungono: “Con Giulio Gerli di Gerli sociale e il dottore Nicola Guerrasio stiamo progettando altre iniziative a favore della collettività per una sanità sempre più accessibile”.