La notte scorsa a Napoli, una violenta aggressione è avvenuta al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Secondo le informazioni fornite dai Carabinieri della stazione di San Giuseppe, due membri del personale medico sono finiti picchiati da un 27enne dei Quartieri Spagnoli. L’aggressore sarebbe il figlio di un 64enne deceduto poco prima per arresto cardiocircolatorio e portato al pronto soccorso in ambulanza. Non è ancora chiaro il motivo dell’aggressione, ma sembra che l’uomo abbia reagito in modo violento a seguito della morte del padre.

L’aggressione ha causato gravi lesioni ai medici. Uno dei due ha riportato un trauma contusivo al cranio maxillo facciale con ematoma al collo e gli sono stati dati 21 giorni di prognosi. L’altro medico ha riportato lesioni meno gravi e gli sono stati dati 4 giorni di prognosi. Il 27enne è denunciato dai Carabinieri per l’aggressione. Questo episodio rappresenta un nuovo e preoccupante caso di violenza contro il personale medico, che negli ultimi tempi sembra essere sempre più diffuso in Italia.

Questi attacchi sono estremamente gravi e inaccettabili e rappresentano una minaccia per la sicurezza dei medici e degli operatori sanitari che lavorano ogni giorno per salvare vite umane. Sono necessarie misure immediate per proteggere il personale medico e per prevenire futuri episodi di violenza.