Il Comune di Casamicciola, situato sull’isola di Ischia, si prepara nuovamente ad affrontare una nuova allerta meteo gialla che preoccupa gli abitanti delle zone a rischio idrogeologico. Il commissario prefettizio del comune isolano ha infatti emesso un’ordinanza di evacuazione per gli abitanti delle zone A4 e D, che dovranno allontanarsi dalle proprie case dalle 7 di domattina fino alle 10 di lunedì, come previsto dalle misure di emergenza adottate dopo l’alluvione dello scorso novembre.

L’evacuazione dei cittadini delle zone a rischio è una misura di sicurezza necessaria per evitare situazioni di pericolo in caso di eventi meteorologici intensi. Gli sfollati potranno trovare accoglienza negli hotel convenzionati con il Comune o scegliere una sistemazione abitativa autonoma, con la possibilità di utilizzare il servizio navetta per raggiungere gli hotel.

L’ordinanza prevede anche una serie di misure precauzionali per le zone a basso rischio ed avvertenze per tutta la cittadinanza in relazione ai rischi potenziali degli eventi meteorologici intensi. È importante che tutti i cittadini seguano le disposizioni delle autorità locali e si preparino adeguatamente alle possibili conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche.

La sicurezza dei cittadini deve essere la priorità assoluta, soprattutto in situazioni di emergenza come quella attuale. È quindi fondamentale che le autorità locali agiscano prontamente e forniscano il supporto necessario per garantire la sicurezza e il benessere della popolazione.