Droga, coltelli e un proiettile. Questo e altro in un sequestro eseguito dai carabinieri della stazione di Casoria. Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni, residente nell’appartamento, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Poggioreale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La droga e il materiale sequestrato saranno sottoposti ad ulteriori indagini per stabilire l’origine e la destinazione delle sostanze stupefacenti. Questo sequestro rappresenta un’altra importante operazione dei carabinieri nella lotta al traffico di droga e alla criminalità organizzata.

L’attività di contrasto al traffico di droga e alla criminalità è una priorità per le forze dell’ordine e continueranno a lavorare a stretto contatto con la comunità per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. La popolazione è invitata a segnalare qualsiasi attività sospetta alle forze dell’ordine, che agiranno prontamente per prevenire e reprimere questi crimini.