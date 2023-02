Il furto in un appartamento al piano attico avvenuto in via Ruggero Fauro a Roma è descritto come un “furto perfetto” dai media locali. La proprietaria dell’appartamento, che non era presente in casa al momento del furto, ha denunciato pubblicamente l’episodio, affermando che i ladri hanno aperto la cassaforte con una fiamma ossidrica e portato via gioielli, diamanti e denaro per un bottino stimato di circa 100.000 euro. La polizia sta indagando sull’incidente e cerca di capire come i ladri siano riusciti ad entrare nell’appartamento, dato che la porta blindata non era forzata e la porta finestra sul terrazzo era chiusa. Nessuno nel palazzo si è accorto di nulla, e l’edificio non aveva sistemi di videosorveglianza o portierato attivo al momento del furto.

L’episodio ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti della zona, che si sentono vulnerabili e hanno iniziato a chiedere maggiore sicurezza e sorveglianza. Anche se la proprietaria dell’appartamento afferma che non ci sono state denunce di furti nel palazzo negli ultimi 50 anni, questo episodio dimostra che il crimine può colpire ovunque e in qualsiasi momento.