Due corrieri di una nota società di trasporti arrestati dai carabinieri per detenzione di droga a fini di spaccio. Si tratta di due uomini entrambi incensurati di 29 e 26 anni, che sono stati sorpresi dai militari mentre cercavano di liberarsi di un grosso pacco contenente marijuana. I fatti sono avvenuti poco lontano dalla centrale di via Montagna Spaccata, in una strada cittadina. I carabinieri si sono avvicinati al furgone aziendale dei due corrieri dopo aver notato il loro atteggiamento sospetto e hanno subito rilevato l’inconfondibile aroma di cannabis essiccata proveniente dal veicolo. Successivamente hanno aperto il pacco sospetto, trovando al suo interno tre bustoni sottovuoto carichi di marijuana, per un totale di 8 chili di droga pronta per essere spacciata.

I corrieri sono in attesa di giudizio. La droga è sequestrata e sarà utilizzata come prova contro di loro. Secondo quanto trapelato dalle indagini, i due corrieri avrebbero agito per conto di una organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, consegnando la droga a spacciatori locali per poi raccogliere il denaro in cambio.

L’operazione dei carabinieri ha quindi consentito di sventare un giro di spaccio di marijuana che coinvolgeva più persone. La società di trasporti per cui i corrieri lavoravano ha espresso sconcerto per quanto accaduto, dichiarando di non avere alcuna responsabilità nella vicenda ma di essere disponibile a collaborare con le autorità per fare piena luce sulla vicenda.