Si tratta del furgoncino degli operai Gori: il loro mezzo è finito stamane nella voragine che si è aperta tra Poggiomarino e San Giuseppe Vesuviano in seguito alla rottura di un tubo dell’acqua. Questo tipo di guasto può causare allagamenti, danni alle proprietà e persino interruzioni nell’erogazione dell’acqua potabile. Nel caso specifico nella zona dello “Stradone” tra San Giuseppe Vesuviano e Poggiomarino, l’effetto geyser in strada ha attirato l’attenzione dei residenti e degli addetti alla riparazione. Un guasto importante e che ha provocato allagamenti nella parta Nord di Poggiomarino con strade come Via Cimitero diventate un fiume.

Sul posto sono all’opera i tecnici della Gori per effettuare la riparazione e così si è aperta la voragine in cui è finito il furgone. L’acqua potabile è un bene prezioso e l’infrastruttura che la trasporta deve essere mantenuta e aggiornata regolarmente per garantire la sua sicurezza e affidabilità. La manutenzione preventiva è fondamentale per prevenire guasti come questo, ma a volte possono verificarsi problemi imprevisti. Nel frattempo, le strade allagate possono rappresentare un rischio per la sicurezza dei pedoni e dei conducenti, pertanto è importante mantenere le aree colpite sotto controllo e avvertire i residenti del pericolo.