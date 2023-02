Il gruppo Grimaldi ha avviato un’importante campagna di recruiting per il proprio personale di bordo. Sono infatti aperte le candidature per la selezione di circa 600 figure per diverse mansioni di bordo in tutte le sezioni – hotel, macchina, e coperta – che entreranno a far parte di equipaggi altamente qualificati impiegati su navi moderne dedicate al trasporto di passeggeri e merci. La compagnia armatoriale partenopea possiede e gestisce una flotta in costante crescita, ed impiega le sue navi su servizi regolari attivi 12 mesi all’anno. Grimaldi si impegna a premiare i dipendenti più meritevoli, offrendo loro concrete opportunità di crescita professionale a bordo di navi fra le più tecnologicamente avanzate e rispettose dell’ambiente al mondo. Per presentare la propria candidatura è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo crew@grimaldi.napoli.it.

In più, per facilitare ed incrementare le occasioni di incontro con i candidati, il Gruppo ha avviato un programma di open day periodici in tutta Italia per la selezione di personale di bordo. Le selezioni sono aperte anche per chi non è ancora in possesso del libretto di navigazione o non ha completato i corsi STCW: a quanti dimostreranno di avere le giuste qualità, il Gruppo Grimaldi offrirà supporto nell’ottenimento dei documenti necessari per l’imbarco.