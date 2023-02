La notizia della bambina di un anno trasportata d’urgenza da Napoli a Genova a bordo di un velivolo Falcon 50 dell’aeronautica militare ha suscitato grande interesse e preoccupazione nella comunità. Il trasporto di pazienti critici da un luogo all’altro è una pratica sempre più comune in tutto il mondo, e l’utilizzo di aerei militari rappresenta una soluzione importante in situazioni di emergenza. Le condizioni della piccola sono molto gravi e solo al Gaslini è possibile avere una speranza di sopravvivenza dopo che i medici del Santobono l’hanno stabilizzata per il volo.

In questo caso, la richiesta di trasporto è inviata dalla prefettura di Genova alla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, come previsto dalle procedure d’urgenza. L’equipe medica del Gaslini è prelevata per assistere la bambina durante il trasporto. Il velivolo Falcon 50, in grado di raggiungere velocità superiori a 800 km/h, ha permesso di trasportare la bambina in modo rapido ed efficiente, riducendo il tempo di viaggio e fornendo un’assistenza sanitaria adeguata durante il volo.