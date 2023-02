Nel corso della notte, un giovane è finito coinvolto in un gravissimo incidente stradale a Ariano Irpino. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in contrada Acqua di Tauro per soccorrere il conducente della vettura che, per cause ancora da stabilire, ha sbandato finendo in un dirupo. Il giovane, di soli vent’anni e di origini albanesi, è estratto dall’abitacolo dell’auto con l’aiuto dei vigili del fuoco. È immediatamente affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Avellino. Al momento del suo arrivo, il giovane presentava diverse ferite ed è stato sottoposto ad accertamenti da parte dei medici.

Le condizioni del giovane sono stazionarie ma i medici stanno valutando con attenzione le eventuali lesioni interne. La polizia stradale ha effettuato i rilievi del caso per stabilire le cause dell’incidente e accertare se siano rispettate o meno le norme del codice della strada.