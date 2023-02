Giovanni Gaito è un eroe. Il camionista di Saviano si è spento sull’A1 a 39 anni mentre guidava un tir carico di gas. Come già più volte raccontato ha usato le sue ultime energia non per chiamare soccorsi, bensì per accostare ed evitare la strage. Oggi Saviano lo saluterà per l’ultima volta nei solenni funerali. Ci saranno le figliolette Francesca e Denise, oltre ad un altro bimbo o bimba di cui è in attesa la compagna Katia e che non conoscerà mai il papà. Come racconta “Reti di Giustizia”, la figlia maggiore Francesca ha lasciato un ricordo del padre sui social.

Ecco cosa ha scritto la ragazza:

“Ciao bà, purtroppo il destino ha voluto separarci.

Hai lasciato me deni e mamma da sole, in qualche modo dovremmo andare avanti ma sarà dura senza di te. Mi mancheranno le tue urla mentre dicevi di muovermi se no mi lasciavi a piedi e nn mi facevi uscire, mi mancheranno le guardate storte ke mi facevi quando venivi a sapere di qualche ragazzo. Insomma mi mancherà tutto, mi manchi tu. Hai lasciato un vuoto dentro di me ke nessuno riuscirà mai a colmare. Sei andato via da eroe e questo nn lo dimenticherò mai, ma nn dimenticherò mai ke il tuo ultimo pensiero, il tuo ultimo messaggio è stato per me. Forse lì su serviva un angelo buono e hanno scelto proprio te. Fai buon viaggio bà, salutami tutti li su”.