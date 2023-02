Dopo l’ultimo furto avvenuto in una gioielleria nel quartiere Nuova Irno a Baronissi, la tensione tra i residenti e i commercianti è salita alle stelle. Il colpo è messo a segno nella notte tra mercoledì e giovedì, con i malviventi che sono riusciti a portare via un bottino di diverse migliaia di euro. Le forze dell’ordine stanno indagando per individuare i responsabili e, nel frattempo, il sindaco Valiante ha rassicurato la cittadinanza, sottolineando che grazie al sistema di videosorveglianza è catturata e comunicata ai carabinieri la targa dell’auto utilizzata dai ladri.

Il sindaco ha anche dichiarato che la città ha sostenuto un importante investimento per assicurare la quotidiana manutenzione e la messa a sistema dell’intero impianto di videosorveglianza urbana. Il sistema è tecnologicamente avanzato e sta dando ottimi risultati, fornendo un supporto costante alle forze dell’ordine. Inoltre, il sistema sarà sempre più interattivo grazie ai collegamenti con la stazione e la compagnia dei carabinieri.

In tal senso l’Amministrazione ha presentato progetti per coprire le aree maggiormente sensibili e migliorare ulteriormente le funzionalità dell’impianto. Questi progetti rappresentano un ulteriore passo avanti nella lotta alla criminalità, ma anche nell’aumentare la sicurezza dei cittadini e dei commercianti.