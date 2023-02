Paura e angoscia hanno attanagliato una famiglia che si era avventurata lungo la strada della montagna di Montevergine, oltre il Santuario, per godere della bellezza della neve. Padre, madre e due figli piccoli, che volevano trascorrere una giornata diversa e divertente, sono rimasti intrappolati nella coltre bianca e nel ghiaccio con la loro auto. Tuttavia, i loro sforzi per uscire dalla situazione pericolosa sono risultati vani.

La famiglia ha deciso allora di chiedere aiuto ai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, che hanno risposto tempestivamente alla chiamata di soccorso. I caschi rossi sono saliti in cima alla montagna e hanno recuperato la vettura, dopo aver rifocillato la famiglia. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze per i quattro componenti, se non tanto spavento e una grande paura superata.

Questo episodio dimostra ancora una volta l’importanza di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di pianificare correttamente le escursioni in montagna. La neve può essere affascinante e divertente, ma può anche essere pericolosa se non si è adeguatamente preparati. È sempre necessario prestare attenzione alle condizioni delle strade e al tempo, e avere con sé tutto il necessario per affrontare eventuali emergenze.