L’Inps ha recentemente annunciato che da oggi primo febbraio al 31 marzo 2023 sarà possibile presentare la domanda per il “Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità”. Il contributo consiste in un importo massimo di 500 euro al mese per i genitori che soddisfano i criteri specificati. Per essere considerati idonei per il contributo, i genitori devono essere disoccupati o avere un solo reddito e far parte di nuclei familiari monoparentali con figli disabili che hanno una disabilità riconosciuta al 60% o superiore.

Per quanto riguarda il concetto di “disoccupato”, l’Inps definisce tale persona come una persona senza lavoro o che guadagna meno di 8.145 euro all’anno da lavoro dipendente o 4.800 euro all’anno da lavoro autonomo. Il termine “monoreddito” si riferisce a un individuo che guadagna tutto il proprio reddito dalla sua attività lavorativa o che percepisce una pensione previdenziale ma non altri trattamenti assistenziali.

Il contributo è disponibile per figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, minori o maggiori di 24 anni (se fiscalmente a carico e con una disabilità riconosciuta al 60% o superiore). I figli sono considerati a carico fino ai 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e oltre i 24 anni se il reddito non supera i 2.840,51 euro.

Per richiedere il contributo, il genitore deve essere residente in Italia, convivere con il figlio disabile e avere un Isee inferiore a 3.000 euro. La domanda può essere presentata dal 1° febbraio al 31 marzo tramite il portale web dell’Inps, chiamando il Contact Center Integrato o rivolgendosi agli Istituti di Patronato. Una volta accolta la domanda, il richiedente riceverà un contributo mensile di 150 euro per un figlio disabile, aumentato a 300 euro per due figli disabili e a 500 euro per più di due figli disabili.