Il prima ed dopo del “Pelusa” è il titolo pensato per la giornata dedicata a Maradona, durante la quale si terrà la presentazione del Progetto Argentinos Juniors Napoli, primo club in carriera di Diego Armando Maradona, presso l’Aula Consiliare di Poggiomarino, in via XXV Aprile in data 16 Febbraio alle ore 16,00. Un vero gemellaggio calcistico che ha permesso al centro di formazione di nascere a Poggiomarino.

Dopo la presentazione del progetto, sarà possibile rivivere e ricordare il campione Diego Armando Maradona visitando il museo itinerante di MARADONA custodito dalla FAMIGLIA VIGNATI che per l’occasione farà tappa al comune di Poggiomarino.