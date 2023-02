La notte scorsa, a Castelfranci, in Alta Irpinia, un furgone commerciale è stato distrutto da un incendio che ha messo in allarme la popolazione locale. La causa dell’incendio non è ancora stata accertata con certezza, ma le indagini dei carabinieri suggeriscono che vi sia una pista dolosa. I vigili del fuoco del distaccamento di Montella sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La loro professionalità ha evitato che l’incendio potesse propagarsi ad altri edifici vicini.

I carabinieri della Compagnia di Montella sono sul posto per raccogliere informazioni e indizi utili all’indagine. Non si esclude, infatti, che l’incendio possa essere stato appiccato dolosamente. Gli inquirenti stanno valutando tutte le possibili piste per fare luce su questo ennesimo atto criminale.

L’incendio del furgone commerciale ha causato un notevole danno materiale, ma fortunatamente non vi sono state ferite o vittime. La comunità di Castelfranci si sta mobilitando per supportare i proprietari del veicolo e per chiedere maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine.

In questo momento di incertezza e preoccupazione, è importante che la gente si unisca e collabori con le autorità per fare chiarezza sulla vicenda. Solo così si potrà garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità.