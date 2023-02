Una tragica notizia giunge dalla strada statale 145 “Sorrentina”, nel territorio comunale di Gragnano. Un grave incidente stradale, avvenuto questa mattina intorno alle ore 10:00, ha causato la morte di una persona e il ferimento di un’altra. Secondo le prime informazioni, due auto si sono scontrate lungo la strada, per cause ancora in corso di accertamento. La dinamica esatta dell’incidente e le responsabilità dei conducenti coinvolti sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini del caso per ricostruire la sequenza degli eventi. Il bilancio di questo terribile incidente è di una persona morta e un’altra ferita, le cui condizioni sono al momento sono ancora sconosciuto. La strada statale 145 “Sorrentina” è chiusa al traffico per permettere l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi, che stanno operando per prestare assistenza alle vittime e per rimuovere i veicoli coinvolti nell’incidente.

L’incidente ha causato disagi alla circolazione stradale nella zona interessata, con le uscite obbligatorie istituite agli svincoli di ‘Gragnano’ e di ‘Castellammare Centro’. Solo a seguito delle operazioni di rilievo e delle attività di sgombero dei veicoli e di pulizia del piano viabile, sarà consentito il ripristino della piena circolazione sulla strada statale 145 “Sorrentina”.