Tragico incidente stradale ieri a Castellammare di Stabia in cui è morto Michele Lauro, un comandante molto stimato delle navi della costa sorrentina e del Lazio. Lauro aveva 59 anni e ha perso la vita sul colpo nell’incidente. Era sposato con la dottoressa Carmela Cilento, già vicesindaco e assessore al Turismo a Piano di Sorrento, e in precedenza era un anestesista nell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento. Lauro era anche una persona di fiducia dell’armatore Gianluigi Aponte, per il quale lavorava come pilota dello yacht di famiglia in estate.

L’incidente si è verificato in un tratto del viadotto in corrispondenza del km 5,400, nel comune di Gragnano, nel tratto che congiunge i caselli autostradali con le gallerie della Statale 145. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in corso di definizione, ma sembra che si sia verificato un frontale tra due auto provenienti da direzioni opposte, con l’auto dell’altro conducente che ha invaso la corsia opposta.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore al traffico in entrambe le direzioni. La vittima era considerata un comandante altamente specializzato, che aveva lavorato con numerose compagnie di navigazione, tra cui Snav, Gnv, Navigazione Libera del Golfo del Gruppo Msc e Laziomar, dove lavorava attualmente come responsabile di flotta e direttore generale. La comunità marittima della costa sorrentina e i suoi amici sono profondamente scossi dalla morte prematura.