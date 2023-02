Temperature ancora più in picchiata e abbondanti nevicate in arrivo in molte zone d’Italia, compresi i lungomare, già colpiti nelle ultime ore da violente mareggiate. La morsa del gelo sta causando forti disagi in molte località, soprattutto sugli abitanti di alcune isole, come Panarea, Stromboli e la frazione di Ginostra, che sono isolate a causa delle pessime condizioni meteorologiche che hanno impedito ai traghetti di circolare.

La colonnina di mercurio è scesa abbondantemente sotto lo zero in molte località, soprattutto in montagna, a causa dell’ondata artica proveniente dal Balcani. In Molise, la temperatura è scesa addirittura a -10 gradi e la percorrenza stradale è diventata difficile a causa delle strade gelate. Anche in Calabria, sulle principali località di montagna, è tornato a nevicare e il freddo ha raggiunto temperature abbondantemente sotto lo zero, come accaduto in alcuni centri della Sila cosentina e in altri territori della regione. Questa ondata glaciale si sta combinando con raffiche di tramontana che stanno sradicando alberi e strappando rami, causando ostacoli su marciapiedi e strade.

Il Sud

In Sardegna, oltre al gelo e alla neve, che si sono manifestati sopra i 600 metri, si sono registrate anche forti raffiche di vento che in alcuni casi hanno toccato gli 80 km/h. La Protezione Civile regionale ha quindi emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che potrebbe essere prorogato in alcuni territori più esposti. Nella mattinata, la neve mista a pioggia ha interessato anche Bari e parte della Puglia, ma i venti provenienti da nord-est si sono leggermente attenuati e i collegamenti marittimi sono parzialmente ripristinati. In questo contesto, le autorità comunali di Bari hanno deciso di aumentare il numero dei posti letto al chiuso per i senza tetto.

In Sicilia, sono 60 le ore di isolamento di Panarea, Stromboli e della frazione di Ginostra, perché al momento nessun mezzo è riuscito a raggiungerle.