Ieri oltre cento persone si sono presentate al pronto soccorso del Cardarelli di Napoli, causando il blocco di altri ricoveri. La situazione di emergenza sanitaria, aggravata dalla pandemia da Covid-19, sta mettendo a dura prova il sistema sanitario italiano, con particolare riferimento alla città di Napoli. La Cgil Fp di Napoli, attraverso un comunicato stampa, ha espresso la propria preoccupazione per la grave criticità che si sta verificando e ha invitato le autorità competenti ad affrontare il problema con maggiore serietà e responsabilità.

Secondo l’organizzazione sindacale, è necessario smettere di negare l’evidenza e di mettere in campo iniziative concrete per affrontare la situazione. La Cgil Fp ha denunciato da tempo la grave carenza di personale e di risorse presso il pronto soccorso del Cardarelli di Napoli, ma fino ad oggi le richieste sarebbero ignorate dalle autorità sanitarie.

La Cgil Fp chiede, dunque, un confronto costruttivo e il coinvolgimento di chi conosce i problemi e può fornire un contributo costruttivo per migliorare le condizioni assistenziali e lavorative. Secondo l’organizzazione sindacale, è giunto il momento di passare dalle parole ai fatti e di mettere in atto misure concrete per garantire un servizio di qualità ai cittadini.