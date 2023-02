Prende il via la terza edizione di Operazione Talenti. L’Università degli Studi di Napoli Federico II e Deloitte rinnovano il progetto con il quale sarà offerta a 15 giovani diplomati la possibilità di conseguire una laurea triennale presso l’ateneo napoletano e, al tempo stesso, di avviare una carriera lavorativa in Deloitte.

Anche quest’anno i posti disponibili saranno 15. Sarà possibile candidarsi dal 23 febbraio al 16 luglio 2023 attraverso il sito di Deloitte. Nelle precedenti edizioni, Operazione Talenti ha raccolto quasi 200 candidature da ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia. Sono poi scelti 25 giovani (13 ragazze e 12 ragazzi), attualmente impiegati presso la sede Deloitte di Napoli. I corsi di laurea a cui è possibile accedere tramite “Operazione Talenti” sono: “Ingegneria informatica”, “Ingegneria gestionale”, “Informatica”, “Economia e commercio” e “Culture digitali e della comunicazione”.

In cosa consiste

«La Federico II punta da sempre sui giovani talenti. Una delle principali mission di questo Ateneo è valorizzare le capacità di ogni singolo studente e supportarlo nel percorso di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro», ricorda Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli studi di Napoli Federico II. «Operazione Talenti consente di mettere insieme placement, formazione professionalizzante, diritto allo studio e offre una reale possibilità ai talentuosi che, altrimenti, non potrebbero esprimere le loro potenzialità e non avrebbero l’opportunità di iscriversi all’università. Per questo motivo abbiamo deciso di proseguire, insieme a Deloitte, questo cammino».

«Operazione Talenti è ormai arrivata alla sua terza edizione e conferma il grande impegno di Deloitte sul Mezzogiorno avviato negli ultimi anni», dichiara Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia. «In continuità con le precedenti edizioni, con Operazione Talenti il nostro network vuole offrire una grande opportunità di formazione, lavoro e crescita in Campania. Una regione del nostro Paese che spesso vede molti dei suoi talenti trasferirsi al Nord o in altri Paesi e che, ancora oggi, ha un grande potenziale innovativo e produttivo inespresso. Vogliamo invertire questo trend e, in linea con il nostro impegno “Impact for Italy”, vogliamo dare il nostro contributo per diffondere competenze e stimolare una crescita virtuosa in questo territorio straordinario».