Numerose persone nel Centro-Sud Italia hanno riportato di aver visto una lunga scia luminosa nel cielo, seguita da un boato. Questo evento è stato identificato come un meteorite o un bolide, un corpo celeste che entra nell’atmosfera terrestre e brucia a causa della frizione con l’aria. Le segnalazioni provengono principalmente dalla Puglia e dalla Basilicata, ma ci sono anche persone che sostengono di aver visto il fenomeno nel Lazio e nella Campania. Molti hanno notato la lunga scia luminosa lasciata dal meteorite, che è stata descritta come di colore turchese o bluastro. Alcune persone hanno anche riferito di aver udito un boato, probabilmente causato dall’esplosione del meteorite durante la sua discesa nell’atmosfera.

Le immagini della caduta del meteorite sono state catturate da una webcam a Marconia, in provincia di Matera, e condivise sui social media. Non ci sono stati segnalati danni materiali o personali causati dall’evento.

Non è insolito che i meteoriti entrino nell’atmosfera terrestre, ma raramente sono visibili così chiaramente come questo. Il fenomeno è sempre stato fonte di grande fascinazione e curiosità, in particolare per gli appassionati di astronomia e gli esperti del settore. Gli studi sui meteoriti possono fornire importanti informazioni sulle origini del sistema solare e sulla sua evoluzione nel corso del tempo.