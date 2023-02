Nella notte intorno alle 4.40, una banda di ladri ha attaccato lo sportello ATM della filiale della Banca Popolare di Bari a Vallesaccarda, in provincia di Avellino. I malviventi hanno fatto esplodere un ordigno per accedere al contenuto del bancomat, rubando il denaro caricato per il weekend. Il bottino al momento non è stato quantificato, ma si stima che si tratti di una somma considerevole. Dopo aver commesso il furto, i ladri si sono dati alla fuga lungo l’autostrada vicina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, che stanno indagando sull’accaduto. Al momento non si hanno notizie sulla possibile identità dei responsabili, ma gli inquirenti stanno lavorando per acquisire tutte le informazioni possibili sulla banda.

Questo episodio fa emergere ancora una volta il problema dei furti con esplosivi ai bancomat, un fenomeno in aumento in Italia negli ultimi anni. Si tratta di un tipo di reato estremamente pericoloso, che mette a rischio non solo il patrimonio delle banche, ma anche la sicurezza dei cittadini che si trovano nei pressi del luogo dell’attacco.