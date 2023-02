Una famiglia della provincia di Salerno ha avuto un lieto fine dopo essere rimasta bloccata nella neve sull’Altopiano del Laceno, in provincia di Avellino. La coppia insieme alla loro bambina e un’amica si erano recati sull’altopiano per trascorrere il pomeriggio, ma forse a causa delle indicazioni del navigatore, si sono ritrovati bloccati in auto nella neve a 1.200 metri d’altezza in località Valle Piana.

Dopo aver tentato invano di trovare un varco per l’auto, la famiglia ha deciso di chiedere aiuto e ha lanciato l’allarme. I soccorritori, guidati dalla polizia municipale di Bagnoli Irpino, hanno risposto all’appello e, nonostante le difficoltà dovute alle condizioni meteo avverse, sono riusciti a raggiungere la famiglia bloccata.

Una volta portati in paese, la famiglia è stata accolta e rifocillata. In serata, sono potuti tornare a casa, felici di aver evitato il peggio grazie all’intervento dei soccorritori.

Non è la prima volta che si verificano situazioni del genere sull’Altopiano del Laceno, dove le strade possono diventare pericolose in caso di nevicate. Per questo motivo, è importante prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e seguire le indicazioni delle autorità competenti prima di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio.